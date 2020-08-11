Власти Абхазии не намерены повторно закрывать границы из-за COVID-19

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Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что власти не планируют повторно закрывать границы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Власти Абхазии не намерены повторно закрывать границы из-за COVID-19
  • © Sputnik / Томас Тхайцук

«Касательно повторного закрытия государственной границы — в таком формате вопрос не стоит», — заявил он в интервью «Известиям».

Бжания отметил, что в первые дни после открытия границы с Россией регистрировался подъём числа случаев заболевания COVID-19. Однако называть его вспышкой, по мнению президента, избыточно.

«Это никак не связано с российскими туристами, а произошло из-за пренебрежения санитарными нормами в одной из больниц города Сухума», —добавил Бжания.

1 августа президент Абхазии прокомментировал открытие границ с Россией.

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