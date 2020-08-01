Президент Абхазии прокомментировал открытие границ с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал открытие государственной границы с Россией.

«По согласованию руководств республики Абхазия и России государственная граница между нашими дружественными странами открыта с сегодняшнего дня. Сняты все ограничения, которые существовали на протяжении четырёх месяцев. Мы благодарим руководство России за принятое решение, которое, несомненно, положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране», — цитирует ТАСС Бжанию.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии российско-абхазской границы.

Позднее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб сообщил по итогам экстренного заседания координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 об открытии границы с Россией.

Также в оперштабе объявили, что Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.