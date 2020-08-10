Telegram включил инструменты против цензуры для работы в Белоруссии

Telegram задействовал инструменты против цензуры для работы в Белоруссии, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Мы включили инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался активным для большинства пользователей в этой стране. Но подключение по-прежнему нестабильно, так как интернет время от времени полностью отключается по всей стране», — написал он в своём Twitter.

Ранее оператор связи «МТС-Беларусь» предупредил своих абонентов об ухудшении работы сервисов передачи данных в республике на неопределённый срок.

9 августа в день президентских выборов в Белоруссии наблюдались проблемы с интернетом.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключали из заграницы.