В Черновицкой области Украины ожидают скорую вторую волну коронавируса

Власти Черновицкой области Украины заявили о приближении второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 на фоне роста заболеваемости во всех районах.

«Буковину накрывает вторая волна распространения COVID-19. Сейчас повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области, в Кицманском районе же зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции», — заявили в пресс-службе областной госадминистрации.

Там подчеркнули важность создания необходимого запаса лекарств и средств защиты, а также призвали врачей объяснить пациентам преимущества вакцинации от гриппа.

Ранее украинское правительство перешло на чрезвычайный режим работы из-за COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны ко второй волне коронавирусной инфекции.