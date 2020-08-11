В Черновицкой области Украины ожидают скорую вторую волну коронавируса

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Власти Черновицкой области Украины заявили о приближении второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 на фоне роста заболеваемости во всех районах.
В Черновицкой области Украины ожидают скорую вторую волну коронавируса
  • globallookpress.com
  • © Olena Khudiakova

«Буковину накрывает вторая волна распространения COVID-19. Сейчас повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области, в Кицманском районе же зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции», — заявили в пресс-службе областной госадминистрации.

Там подчеркнули важность создания необходимого запаса лекарств и средств защиты, а также призвали врачей объяснить пациентам преимущества вакцинации от гриппа.

Ранее украинское правительство перешло на чрезвычайный режим работы из-за COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны ко второй волне коронавирусной инфекции.

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