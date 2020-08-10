Тихановская не станет участвовать в акциях протеста в Белоруссии

Команда кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской приняла решение, что она не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов главы государства, чтобы избежать возможных провокаций. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

«Команда приняла решение, что её появление (Тихановской на акциях. — RT) может вызвать какие-то дополнительные провокации, которых мы бы хотели избежать», — сказала она.

По её словам, команда приняла решение, что она не пойдёт на акции протеста.

«И она, как командный игрок, подчинилась этому решению», — добавила Красулина.

Ранее Тихановская подала жалобу в ЦИК, призвав признать результаты выборов в Белоруссии недействительными.

Согласно предварительным итогам выборов, действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская — 10,09%.