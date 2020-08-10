ЕС призвал освободить задержанных на протестах в Белоруссии
- Reuters
«Ночь выборов была омрачена диспропорциональным и неприемлемым применением насилия против мирных протестующих», — говорится в заявлении.
Как подчёркивается, ЕС осуждает насилие и призывает к немедленному освобождению всех задержанных минувшей ночью.
Кроме того, указывается, что Евросоюз продолжит мониторить ситуацию и строить отношения с Белоруссией в зависимости от дальнейшего её развития.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента.
После закрытия участков на территории страны начались акции протеста, в ходе которых, по заявлению МВД, пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц.