ЕС призвал освободить задержанных на протестах в Белоруссии

Выборы в Белоруссии были омрачены применением насилия против мирных протестующих. Об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по расширению Оливера Варгейи.

«Ночь выборов была омрачена диспропорциональным и неприемлемым применением насилия против мирных протестующих», — говорится в заявлении.

Как подчёркивается, ЕС осуждает насилие и призывает к немедленному освобождению всех задержанных минувшей ночью.

Кроме того, указывается, что Евросоюз продолжит мониторить ситуацию и строить отношения с Белоруссией в зависимости от дальнейшего её развития.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента.

После закрытия участков на территории страны начались акции протеста, в ходе которых, по заявлению МВД, пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц.

Были задержаны около 3 тыс. человек.