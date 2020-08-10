Лукашенко отреагировал на протесты в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал прошедшие в Белоруссии протестные акции, подчеркнув, что ответ на неправомерные действия будет адекватный.

«То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться», — цитирует БЕЛТА президента.

Он призвал родителей «посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно».

«Чтобы не ахали, не охали. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим», — подчеркнул он.

По его словам, организаторам акций хотелось «разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему» городу.

«Конечно, это у них не получилось. Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были промахи. Я тоже честно признавался, что мы ещё не всё знаем, чего они хотят», — заявил Лукашенко.

Президент отметил, что ситуация в Минске была не катастрофической, но «весьма опасной для людей, которых толкнули на улицы».

«Но если в 200 м от Дворца Независимости собирают толпу, и по телефону мы слышим: нам надо тысяч 100, чтобы идти на штурм Дворца Независимости… Какая реакция будет правоохранительных органов? Это хорошо, что ОМОНовцы их удержали. Если бы они дошли до Дворца Независимости, там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось», — добавил он.

По данным МВД страны, в ходе акций протеста, которые начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента, пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Были задержаны около 3 тыс. человек.

Акции прошли в 33 населённых пунктах страны.