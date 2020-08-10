СМИ: ЦИК Белоруссии огласит результаты выборов президента в 09:00 мск

Результаты выборов президента Белоруссии огласят на пресс-конференции, которая запланирована Центризбиркомом на 09:00 мск. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 24».

«Актуальными данными и тем, как распределились голоса избирателей, руководство Центризбиркома поделится на пресс-конференции уже в 09:00», — приводит РИА Новости слова ведущего новостей.

Ранее в ЦИК сообщили, что итоговая явка избирателей на выборы президента республики составила 84,05%.

По словам главы белорусского Центризбиркома Лидии Ермошиной, действующий президент республики Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования набирает более 80% голосов избирателей.