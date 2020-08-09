В Российском общенародном союзе оценили данные экзитпола на выборах в Белоруссии
- РИА Новости
«Итоги выборов президента Республики Беларусь будут, конечно, только утром в понедельник. Пока мы можем судить об экзитполе, об общей ситуации. Я не удивлён, я считаю нормой, что президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко абсолютно и безоговорочно лидирует по предварительным данным. Я знаю белорусов, это люди сдержанные, это люди спокойные, но последовательные», — отметил Бабурин.
По его словам, Лукашенко имеет абсолютную поддержку в республике.
«Я уверен, что он имеет абсолютную поддержку в республике. Просто его поддержка более спокойна, она не бегает по площадям», — добавил собеседник RT.
Ранее сообщалось, что действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента страны по данным экзитпола, проведённого по заказу телекомпании «Мир».
Также, согласно этим данным, Светлана Тихановская получает 6,8% голосов, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех, по данным экзитполов, проголосовали 9,2% избирателей.