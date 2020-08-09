В Российском общенародном союзе оценили данные экзитпола на выборах в Белоруссии

Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин прокомментировал в беседе с RT первые данные экзитпола, согласно которым действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах президента страны.

«Итоги выборов президента Республики Беларусь будут, конечно, только утром в понедельник. Пока мы можем судить об экзитполе, об общей ситуации. Я не удивлён, я считаю нормой, что президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко абсолютно и безоговорочно лидирует по предварительным данным. Я знаю белорусов, это люди сдержанные, это люди спокойные, но последовательные», — отметил Бабурин.

По его словам, Лукашенко имеет абсолютную поддержку в республике.

«Я уверен, что он имеет абсолютную поддержку в республике. Просто его поддержка более спокойна, она не бегает по площадям», — добавил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента страны по данным экзитпола, проведённого по заказу телекомпании «Мир».

Также, согласно этим данным, Светлана Тихановская получает 6,8% голосов, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех, по данным экзитполов, проголосовали 9,2% избирателей.