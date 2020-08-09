Корреспондент RT рассказал об обстановке в Минске в день выборов

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Корреспондент RT Константин Придыбайло в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что происходит в Минске в день выборов президента Белоруссии.
Корреспондент RT рассказал об обстановке в Минске в день выборов
  • РИА Новости

«Я прошёл по центру и увидел очень много милиции, мне даже показалось, были какие-то внутренние войска сконцентрированы возле администрации президента, она находится в самом центре Минска», — сообщил он.

По его словам, ему казалось, что «настало какое-то военное время».

«Боролся с падающим интернетом, Facebook не открывается, Twitter не работает без VPN и прокси», — добавил Придыбайло.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что в Минске на некоторых участках продолжилось голосование на выборах президента страны в связи с тем, что не все желающие успели проголосовать.

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