Корреспондент RT рассказал об обстановке в Минске в день выборов

Корреспондент RT Константин Придыбайло в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что происходит в Минске в день выборов президента Белоруссии.

«Я прошёл по центру и увидел очень много милиции, мне даже показалось, были какие-то внутренние войска сконцентрированы возле администрации президента, она находится в самом центре Минска», — сообщил он.

По его словам, ему казалось, что «настало какое-то военное время».

«Боролся с падающим интернетом, Facebook не открывается, Twitter не работает без VPN и прокси», — добавил Придыбайло.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что в Минске на некоторых участках продолжилось голосование на выборах президента страны в связи с тем, что не все желающие успели проголосовать.