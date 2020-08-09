В Минске продолжилось голосование на выборах из-за очередей

Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что в Минске на некоторых участках продолжилось голосование на выборах президента страны, в связи с тем, что не все желающие успели проголосовать.

«Некоторые участки не закрываются. Это впервые, это в городе Минске, где по-прежнему стоят сотни избирателей. И пока они не проголосуют, судя по всему, они будут работать», — приводит ТАСС её слова.

При этом она отметила, что негативно относится к продлению голосования в Минске.

Также не все желающие успели проголосовать на выборах президента Белоруссии к закрытию участка в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии завершилось голосование на выборах президента. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

По данным на 18:00, явка на выборы составила 79%.