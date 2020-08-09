«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: выборы в Белоруссии | отношения Москвы и Минска | что ждёт Лукашенко

Что происходит в Минске: включения нашего корреспондента. Следим за голосованием и протестами, которые оппозиция обещала устроить после. Арест 33 россиян по обвинениям в подготовке массовых беспорядков оказался провокацией спецслужб Украины, утверждает военкор Александр Коц. На связи автор расследования. А также разберёмся, почему российские музыканты отказались участвовать в «предвыборных концертах».