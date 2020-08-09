Кандидат в лидеры Белоруссии выступила за денонсацию союзного договора
- @anna.kanopatskaya
«Я единственный проевропейский демократический кандидат. Я выступаю за денонсацию союзного договора, выход из ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — RT), за вывод российских войск с территории Белоруссии», — приводит её заявление на избирательном участке ТАСС.
Ранее кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев призвал заключить новый союзный договор.
9 августа в Белоруссии проходит основное голосование на выборах президента. Явка на 10:00 составила 45,33%.