Кандидат в президенты Белоруссии призвал обновить договор с Россией

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Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев в интервью РИА Новости заявил, что Москва и Минск должны заключить новый союзный договор. По его мнению, нынешний документ содержит огромное количество положений, которые никто не собирается выполнять.
Кандидат в президенты Белоруссии призвал обновить договор с Россией
  • Reuters

«Мы должны аккуратно, но перевернуть страницу. Мы должны сказать, что идём дальше, должны заключить новое соглашение», — заявил он.

Дмитриев считает, что нынешний документ является «неактуальным», поскольку содержит «огромное количество положений», которые «никто не собирается выполнять, но они являются постоянным поводом злиться друг на друга».

По его словам, необходимо зафиксировать, к чему стороны не готовы, и построить «близкие дружеские отношения, которые не создают ненужных ложных надежд, например в части единых цен на энергоресурсы».

Также Дмитриев выступил против размещения в Белоруссии новых российских баз. При этом он считает, что уже имеющиеся в стране российские военные объекты должны быть выведены «в заключительной фазе перехода Белоруссии в нейтральную страну».

Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 

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