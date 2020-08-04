Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию

Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.

«Во-первых, ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег, которое заблаговременно направляется в соответствии с имеющимся двусторонним соглашением о сотрудничестве от 4 июня 1998 года», — приводит ТАСС слова главы российской Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.

Она отметила, что российские наблюдатели обычно входят в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая в этом году также не поедет в Белоруссию.

По словам Памфиловой, российская ЦИК также не направит своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ.

Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ, несмотря на приглашение белорусской стороны, не отправит наблюдателей на предстоящие 9 августа президентские выборы в Белоруссии.