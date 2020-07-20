ПАСЕ не поедет на выборы в Белоруссию, несмотря на приглашение

ПАСЕ, несмотря на приглашение белорусской стороны, не отправит наблюдателей на предстоящие 9 августа президентские выборы в Белоруссии.

«После приглашения, сделанного 15 июля парламентом Беларуси в ПАСЕ, направить делегацию для наблюдения за президентскими выборами 9 августа в Беларуси президент ПАСЕ Рик Даемс сказал, что, учитывая ограниченное время до выборов, отсутствие наших обычных партнёрских организаций, в частности БДИПЧ, постоянно меняющуюся ситуацию со здоровьем, связанную с COVID-19, и вытекающие из этого ограничения на поездки членов, Ассамблее не представляется возможным направить делегацию по этому случаю», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы организации.

Ранее парламентская ассамблея ОБСЕ сообщила, что из-за эпидемиологической ситуации не сможет направить своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию в августе 2020 года.

ЦИК Белоруссии назвал нынешнюю предвыборную кампанию в стране самой тяжёлой.