ПА ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию

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Парламентская ассамблея ОБСЕ сообщила, что из-за эпидемиологической ситуации не сможет направить своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию в августе 2020 года.
ПА ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
  • Reuters

«Я уже обсуждал это с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Безусловно, мы заинтересованы в приглашении наших коллег. Но ПА ОБСЕ уже сказала, что они не смогут направить к нам своих наблюдателей», — приводит РИА Новости слова главы комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Андрея Савиных.

Он отметил, что это связано с эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса COVID-19.

ЦИК Белоруссии назвал нынешнюю предвыборную кампанию в стране самой тяжёлой.

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