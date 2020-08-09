В Белоруссии допускают введение вечером пропускного режима на участках

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В Белоруссии могут ввести пропускной режим на избирательных участках в случае большого скопления граждан в вечерние часы, заявила глава ЦИК страны Лидия Ермошина.
В Белоруссии допускают введение вечером пропускного режима на участках
  • Reuters

В эфире телеканала «Беларусь-1» она призвала граждан приходить на участки в утренние или дневные часы.

«Ибо в вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей. Это значит, что в избирательных комиссиях будет установлен пропускной режим», — цитирует её ТАСС.

Ранее в Белоруссии открылось более 5,7 тыс. избирательных участков в рамках основного дня голосования на выборах президента страны.

Явка на досрочное голосование на президентских выборах составила 41,7%.

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