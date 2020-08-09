В ЦИК Белоруссии уточнили данные по явке на досрочные выборы

Явка на досрочные президентские выборы в Белоруссии составила 41,7%, обновив рекорд 2015 года, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

«Уже цифра 41,7%», — цитирует главу ЦИК Лидию Ермошину, выступившую в эфире телеканала «Беларусь-1» ТАСС.

В частности, в Минске явка составила 33,4%, в Брестской области — 38,4%, в Витебской — 39,34%, в Гомельской — 54,44%, в Гродненской — 38,6%, в Минской — 39,66%, в Могилёвской — 49,92%.

Как уточняет Интерфакс, на досрочном голосовании на президентских выборах 2015 года досрочно проголосовали 36,05% белорусских избирателей.

Досрочное голосование на выборах президента проходило в Белоруссии 4—8 августа.

9 августа в Белоруссии открылось более 5,7 тыс. избирательных участков в рамках основного дня голосования на выборах президента страны.