Представителя штаба Бабарико отпустили после задержания
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба.
«Марию отпустили. Сотрудники сказали, что её перепутали. Марию подвезли к месту ужина и извинились», — рассказали в штабе.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз.
Также сообщалось, что в Минске задержали доверенное лицо Тихановской Андрея Смоленчука и его жену.
Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.