Представителя штаба Бабарико отпустили после задержания

Правоохранительные органы Белоруссии отпустили задержанную ранее представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба.

«Марию отпустили. Сотрудники сказали, что её перепутали. Марию подвезли к месту ужина и извинились», — рассказали в штабе.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз.

Также сообщалось, что в Минске задержали доверенное лицо Тихановской Андрея Смоленчука и его жену.

Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.