В Минске задержали доверенное лицо кандидата Тихановской
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«Андрей Смоленчук задержан сегодня вместе с супругой Жанной Мякиш. Они находятся в РУВД Заводского района Минска», — сказала Красулина.
Она добавила, что ей неизвестны причины задержания Смоленчука и его супруги.
Ранее глава избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз рассказала, что её возили в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом МВД «для беседы» о недопустимости массовых беспорядков.
Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.