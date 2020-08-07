В Минске задержали доверенное лицо кандидата Тихановской

В Минске задержали доверенное лицо кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Андрея Смоленчука, а также его супругу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.

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«Андрей Смоленчук задержан сегодня вместе с супругой Жанной Мякиш. Они находятся в РУВД Заводского района Минска», — сказала Красулина. Она добавила, что ей неизвестны причины задержания Смоленчука и его супруги. Ранее глава избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз рассказала, что её возили в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом МВД «для беседы» о недопустимости массовых беспорядков. Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.