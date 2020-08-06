Глава штаба Тихановской прокомментировала данные о своём задержании

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Мария Мороз, начальник избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, прокомментировала информацию о своём задержании.
Глава штаба Тихановской прокомментировала данные о своём задержании
  • РИА Новости

По её словам, её возили в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом белорусского МВД «для беседы», а задержания как такового не было.

«Они просто предупредили, чтобы массовые беспорядки не устраивали. Об ответственности предупредили», — сказала Мороз.

Она в свою очередь сообщила правоохранительным органам, что выступает против массовых беспорядков.

При этом Министерство внутренних дел Белоруссии заявило, что не задерживало начальника избирательного штаба Тихановской.

«Не задержана», — приводит РИА Новости слова официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

Ранее о задержании Мороз сообщила пресс-секретарь Тихановской.

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