Глава штаба Тихановской прокомментировала данные о своём задержании
- РИА Новости
По её словам, её возили в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом белорусского МВД «для беседы», а задержания как такового не было.
«Они просто предупредили, чтобы массовые беспорядки не устраивали. Об ответственности предупредили», — сказала Мороз.
Она в свою очередь сообщила правоохранительным органам, что выступает против массовых беспорядков.
При этом Министерство внутренних дел Белоруссии заявило, что не задерживало начальника избирательного штаба Тихановской.
«Не задержана», — приводит РИА Новости слова официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.
Ранее о задержании Мороз сообщила пресс-секретарь Тихановской.