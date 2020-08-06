В Белоруссии сообщили о задержании главы штаба кандидата Тихановской

В Белоруссии задержана Мария Мороз — глава избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину.

«Задержана начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз», — сообщила она.

4 августа Лукашенко назвал оппозиционного кандидата на президентских выборах Светлану Тихановскую и её соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками». По его словам, они «не понимают, что творят», и видно, «кто за ними стоит».

В конце июля в Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской.

Выборы белорусского лидера пройдут 9 августа. Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост главы государства.