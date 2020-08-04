Лукашенко назвал соперницу на выборах «несчастной девчонкой»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозиционного кандидата на президентских выборах Светлану Тихановскую и её соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками».
Лукашенко назвал соперницу на выборах «несчастной девчонкой»
  • РИА Новости

«Нашли этих трёх несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают, что вы им пишете», — сказал он в ходе обращения к парламенту и народу.

По словам Лукашенко, они «не понимают, что творят», и видно, «кто за ними стоит».

Он также отметил, что «целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию».

Ранее в Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской.

Выборы белорусского лидера пройдут 9 августа. Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост главы государства.

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