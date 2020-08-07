Задержан глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Черечня
- РИА Новости
«Задержан начальник штаба Николай Лысенков, он был наблюдателем на одном из избирательных участков», — сказала она РИА Новости.
По её словам, он задержан на 72 часа, подробности уточняются.
Накануне Мария Мороз, глава избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, рассказала, что её возили в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом МВД «для беседы».
Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.