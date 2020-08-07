Задержан глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Черечня

Руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николай Лысенков задержан в ходе наблюдения за досрочным голосованием на избирательном участке, сообщила пресс-атташе политика Виктория Стрелковская.

«Задержан начальник штаба Николай Лысенков, он был наблюдателем на одном из избирательных участков», — сказала она РИА Новости.

По её словам, он задержан на 72 часа, подробности уточняются.

Накануне Мария Мороз, глава избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, рассказала, что её возили в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом МВД «для беседы».

Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.