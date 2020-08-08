В штабе Тихановской сообщили о задержании его руководителя

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Правоохранительные органы задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз.
В штабе Тихановской сообщили о задержании его руководителя
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину.

«Как было заявлено при задержании, Мороз задержана для участия в административном процессе. Учитывая, что сегодня выходной день, это означает, что до понедельника Мороз до суда не выйдет на свободу», — сообщила Красулина.

Ранее Мороз рассказала, что её возили в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом МВД «для беседы» о недопустимости массовых беспорядков.

Также сообщалось, что в Минске задержали доверенное лицо Тихановской Андрея Смоленчука и его жену. 

Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 

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