Захарова объяснила «непонимание» Киевом Минских соглашений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «непонимание» Киевом Минских соглашений.

«У них же новая сейчас история. У них же теперь и президент, и представитель в контактной группе что сказали?Спустя пять лет после выработки минских договорённостей (и пять лет их пытались реализовывать) они знаете что сказали? «А мы не понимаем, что там написано». Так всегда бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: «Что-то я не понимаю что там написано. Было бы неплохо, если бы нам заново объяснили», — сказала Захарова во время выступления на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов — 2020».

По её словам, это говорит о том, что «они не хотят решать этот свой вопрос».

«Мы как страна, участвовавшая в выработке минских договорённостей, свою часть дороги прошли и готовы идти дальше», — цитирует Захарову РИА Новости.

Как ранее сообщили СМИ, новый представитель Киева в группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что «не совсем понимает составляющие особого статуса Донбасса, о котором говорится в Минских соглашениях».