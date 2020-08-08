Лукашенко попросил «не дёргать» аграриев из-за выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил губернатора Минской области Александра Турчина «не дёргать» аграриев из-за выборов главы государства, которые пройдут 9 августа, чтобы у них была возможность убрать урожай.

«Какова у тебя ситуация политическая? Выборы же идут. Но не отвлекайся, на выборы людей не дёргай. Есть возможность — пусть подойдут досрочно, проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики — это будет идиотизм полный», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Также глава государства оценил протестную активность в Минске в связи с выборами.

«Это у нас в Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили. Это, конечно, не для крестьян», — сказал Лукашенко.

Ранее ЦИК республики сообщила, что явка на выборы президента Белоруссии за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%.