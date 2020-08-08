Премьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах президента

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко досрочно проголосовал на выборах президента страны.
Премьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах президента
  • Reuters

Как сообщает TUT.by, премьер прибыл на избирательный участок вместе с супругой Ириной и двумя маленькими дочерьми.

По его словам, он решил проголосовать досрочно, потому что в плотном графике выдалась «небольшая пауза».

Ранее ЦИК республики сообщила, что явка на выборы президента Белоруссии за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%.

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии проходит 4—8 августа. Основной день голосования — 9 августа.

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