Премьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах президента
- Reuters
Как сообщает TUT.by, премьер прибыл на избирательный участок вместе с супругой Ириной и двумя маленькими дочерьми.
По его словам, он решил проголосовать досрочно, потому что в плотном графике выдалась «небольшая пауза».
Ранее ЦИК республики сообщила, что явка на выборы президента Белоруссии за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%.
Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии проходит 4—8 августа. Основной день голосования — 9 августа.