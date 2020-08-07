Лукашенко предложил ввести каплю своей крови оппозиционерам

Белорусский президент Александр Лукашенко, заявлявший, что переболел коронавирусной инфекцией, в шутку предложил переливать свою плазму крови оппозиционерам, чтобы привлечь их на сторону государства.

«Я открою секрет. Может, даже для Владимира Степановича (министра здравоохранения. — RT)», — сказал президент на встрече с работниками системы здравоохранения.

Он добавил, что ему самому «пришлось эту беду» перенести.

«Знаешь, я о чём подумал. Ты же меня в этот золотой фонд сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей... Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле», — цитирует БЕЛТА главу государства.

По его словам, это самый простой путь «повернуть их в сторону государства».

«В мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили», — подчеркнул белорусский лидер.

Как отметил президент, они не откажутся.

«Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить. Такая полушутка-полуправда», — заключил он.

28 июля Лукашенко рассказал, что бессимптомно перенёс COVID-19.

Позднее он отметил, что его умышленно инфицировали коронавирусом.