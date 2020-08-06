Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что его умышленно инфицировали коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем», — приводит Интерфакс слова Лукашенко.

28 июля Лукашенко при посещении войсковой части №3214 внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — отмечал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии.