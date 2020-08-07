В ЦИК Белоруссии прокомментировали создание интернет-платформы «Голос»
- Reuters
«Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искажённого результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки», — заявила она в видеообращении.
По её словам, «Голос» является теневым Центризбиркомом.
Ермошина добавила, что в соответствии с Конституцией проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии.
«Никакая другая структура, даже если она подключается на последнем этапе и пытается свести голоса избирателей, не является законной», — подчеркнула глава ЦИК.
По её словам, поразительно, что «этот вредный и преступный проект» рекламирует человек, который является кандидатом в президенты.
«Я говорю о госпоже Тихановской, она, наверное, не понимает всех последствий этого. А может быть, понимает и действует так специально», — заявила она.
Как уточняет ТАСС, платформа «Голос» была разработана сторонниками штабов кандидата в президенты Светланы Тихановской, а также Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым отказали в регистрации кандидатами.
Избирателей просят зарегистрироваться в системе «Голоса», а в день голосования сфотографировать свой бюллетень и отправить фото на интернет-платформу.
Разработчики уверяют, что анонимность будет сохранена и полученные данные будут недоступны для посторонних.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко призвал отнестись к выборам в стране как к празднику.
5 августа в ЦИК Белоруссии сообщили, что аккредитовали 243 иностранных наблюдателя для участия в мониторинге выборов.