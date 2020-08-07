В ЦИК Белоруссии прокомментировали создание интернет-платформы «Голос»

Интернет-платформа «Голос» была создана, чтобы организовать массовые беспорядки и девальвировать официальный результат голосования. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина, выступая с обращением.

«Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искажённого результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки», — заявила она в видеообращении.

По её словам, «Голос» является теневым Центризбиркомом.

Ермошина добавила, что в соответствии с Конституцией проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии.

«Никакая другая структура, даже если она подключается на последнем этапе и пытается свести голоса избирателей, не является законной», — подчеркнула глава ЦИК.

По её словам, поразительно, что «этот вредный и преступный проект» рекламирует человек, который является кандидатом в президенты.

«Я говорю о госпоже Тихановской, она, наверное, не понимает всех последствий этого. А может быть, понимает и действует так специально», — заявила она.

Как уточняет ТАСС, платформа «Голос» была разработана сторонниками штабов кандидата в президенты Светланы Тихановской, а также Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым отказали в регистрации кандидатами.

Избирателей просят зарегистрироваться в системе «Голоса», а в день голосования сфотографировать свой бюллетень и отправить фото на интернет-платформу.

Разработчики уверяют, что анонимность будет сохранена и полученные данные будут недоступны для посторонних.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко призвал отнестись к выборам в стране как к празднику.

5 августа в ЦИК Белоруссии сообщили, что аккредитовали 243 иностранных наблюдателя для участия в мониторинге выборов.