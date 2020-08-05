ЦИК Белоруссии аккредитовал более 240 иностранных наблюдателей

ЦИК Белоруссии аккредитовал 243 иностранных наблюдателя для участия в мониторинге президентских выборов.

Как сообщает РИА Новости, по линии СНГ к настоящему времени аккредитованы 179 наблюдателей, в том числе 50 — от Межпарламентской ассамблеи содружества. Кроме того, аккредитованы 64 дипломата.

Накануне глава российской ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.

Она также отметила, что российские наблюдатели обычно входят в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая в этом году не поедет в Белоруссию.

5 августа стало известно, что наблюдатели от России на президентских выборах в Белоруссии будут работать в составе миссии от стран СНГ.

Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.