В миссии СНГ на выборах в Белоруссии будут наблюдатели из России

Наблюдатели от России на президентских выборах в Белоруссии будут работать в составе миссии от стран СНГ.

Как говорится в сообщении российского посольства, 4 августа в дипмиссии состоялась встреча посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева с исполнительным секретарём Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.

«Были обсуждены вопросы взаимодействия российских дипломатов с наблюдателями от России, которые будут работать в составе миссии от стран СНГ на выборах президента Республики Беларусь», — отмечается в сообщении.

Накануне глава российской ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.

Она также отметила, что российские наблюдатели обычно входят в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая в этом году не поедет в Белоруссию.

Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.