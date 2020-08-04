Лукашенко призвал провести выборы в Белоруссии как праздник

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отнестись к выборам в стране как к празднику.
Лукашенко призвал провести выборы в Белоруссии как праздник
  • Reuters

«Прошу не забывать, что по хорошей белорусской традиции (может быть, и советской традиции) мы всегда выборы проводили как настоящий праздник для людей. И буфеты были организованы, и концертные площадки. Проголосовав, люди готовы были послушать хорошую песню, чтобы настроение было приличное. Надо и в этот раз не забывать о таком празднике», — сказал он на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками президента по областям и городу Минску.

Лукашенко добавил, что в стране началась завершающая стадия избирательной кампании, стартовало досрочное голосование.

«Мне докладывают, что в штатном режиме идёт работа. Из 5,8 тыс. участков все работают как внутри страны, так и за рубежом», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что ему поступает информация, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках.

Выборы белорусского лидера пройдут 9 августа. Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост главы государства.

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