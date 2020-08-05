Правительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на кабмин ФРГ.

«Федеральное правительство приняло к сведению высказывания кандидатки в президенты Светланы Тихановской», — сообщили в правительстве Германии.

Тихановская в беседе с газетой Bild попросила Меркель связаться с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Всё, что мы хотим, — это честные выборы», — заявила Тихановская.

Ранее Лукашенко назвал Тихановскую и её соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками».

Также президент Белоруссии заявил, что ему поступает информация, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках.

Выборы белорусского лидера пройдут 9 августа. Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост главы государства.