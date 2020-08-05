ООН не планирует направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

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Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация не намерена направлять наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
ООН не планирует направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
  • Reuters

«Не думаю, что в этих выборах будет какое-либо прямое участие ООН», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что в ООН внимательно следят за ситуацией в Белоруссии в преддверии президентских выборов.

«Отмечаем важность соблюдения в Белоруссии, как и в других странах, права на мирные митинги и уважения верховенства закона», — добавил Хак.

5 августа стало известно, что наблюдатели от России на президентских выборах в Белоруссии будут работать в составе миссии от стран СНГ.

ЦИК Белоруссии аккредитовала 243 иностранных наблюдателя для участия в мониторинге президентских выборов.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 

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