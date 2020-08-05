ООН не планирует направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
- Reuters
«Не думаю, что в этих выборах будет какое-либо прямое участие ООН», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что в ООН внимательно следят за ситуацией в Белоруссии в преддверии президентских выборов.
«Отмечаем важность соблюдения в Белоруссии, как и в других странах, права на мирные митинги и уважения верховенства закона», — добавил Хак.
5 августа стало известно, что наблюдатели от России на президентских выборах в Белоруссии будут работать в составе миссии от стран СНГ.
ЦИК Белоруссии аккредитовала 243 иностранных наблюдателя для участия в мониторинге президентских выборов.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.