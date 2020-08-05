В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».

Морозов подчеркнул, что очень трудно «найти дипломатичные слова, которые могли бы давать оценку такого рода высказыванию».

«Потому что Украина практически вся русскоязычная, подавляющее большинство граждан говорят на русском языке, думают на русском языке и считают этот язык родным. Это как раз тот случай, когда очень сложно провести границу между тем, что там, условно говоря, у тебя в паспорте или кем ты себя считаешь, и кем ты являешься на самом деле. Потому что язык делает тебя человеком двух культур: и русской, и украинской, причём в равной степени», — пояснил сенатор.

По его словам, Фарион оскорбила украинскую нацию и саму Украину как страну.

Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».

По мнению Фарион, термин «русскоязычное население» является бытовым штампом, а те, кто себя к нему относит, — «нытики и маргиналы».