На Украине число случаев коронавируса превысило 75 тысяч

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 1271, составив 75 490.

Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

Накануне был выявлен 1061 новый случай.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о планах по поставкам вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в страну.