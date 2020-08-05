На Украине число случаев коронавируса превысило 75 тысяч
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 1271, составив 75 490.
- globallookpress.com
- © Pavlo Gonchar
Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны.
Накануне был выявлен 1061 новый случай.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о планах по поставкам вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в страну.
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