На Украине сообщили о планах по поставкам в страну вакцины от COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, в ведомстве ожидают, что разрабатываемые в мире перспективные вакцины покажут результаты до конца года и их серийное производство начнётся в начале 2021 года.
«Вчера мы получили подтверждение от механизма COVAX, что правительство Украины имеет право обратиться к глобальному вакцинному альянсу с просьбой предоставить вакцины в случае их регистрации для дальнейшей профилактики коронавирусной болезни путём проведения прививок людям из группы риска по определённым возрастным категориям», — сказал он.
По его словам, Украине поставят около 8 млн доз вакцины.
«Это вакцина, которая гарантированно поступит на Украину разными объёмами. Она может быть бесплатной или по специальной цене», — уточнил главный санитарный врач.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.