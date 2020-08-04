На Украине сообщили о планах по поставкам в страну вакцины от COVID-19

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о планах по поставкам вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в страну.
На Украине сообщили о планах по поставкам в страну вакцины от COVID-19
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, в ведомстве ожидают, что разрабатываемые в мире перспективные вакцины покажут результаты до конца года и их серийное производство начнётся в начале 2021 года.

«Вчера мы получили подтверждение от механизма COVAX, что правительство Украины имеет право обратиться к глобальному вакцинному альянсу с просьбой предоставить вакцины в случае их регистрации для дальнейшей профилактики коронавирусной болезни путём проведения прививок людям из группы риска по определённым возрастным категориям», — сказал он.

По его словам, Украине поставят около 8 млн доз вакцины.

«Это вакцина, которая гарантированно поступит на Украину разными объёмами. Она может быть бесплатной или по специальной цене», — уточнил главный санитарный врач.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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