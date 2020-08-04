На Украине за сутки выявлен 1061 новый случай коронавируса

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 1061, составив 74 219.

Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

Накануне было выявлено 990 новых случаев.

На Украине с 1 августа вступают в силу новые правила карантина. Так, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.