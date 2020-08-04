На Украине за сутки выявлен 1061 новый случай коронавируса
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 1061, составив 74 219.
- globallookpress.com
- © Yurii Rylchuk
Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны.
Накануне было выявлено 990 новых случаев.
На Украине с 1 августа вступают в силу новые правила карантина. Так, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
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