В Крыму ответили на слова Кравчука о делегации по «возвращению» полуострова

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT предложение первого президента Украины, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука создать делегацию, которая будет заниматься вопросом «возвращения» Крыма.

«Лично несколько раз встречался с Кравчуком в своё время, и он производил впечатление достаточно неглупого и продвинутого политика. То, что говорит господин Кравчук, — в моих глазах он полностью теряет свой авторитет... Господин Кравчук забывает о том, что Крым вернулся в состав Российской Федерации по волеизъявлению крымчан. Мы свою волю изъявили на референдуме, он прошёл в рамках международного права, с соблюдением демократических норм. Сегодня говорить о «возврате» Крыма просто, мягко говоря, некорректно», — подчеркнул Гемпель.

Он отметил, что Кравчуку стоило бы приехать в Крым и лично пообщаться с его жителями.

«Я уверен в том, что наше решение было правильным. И если сейчас бы повторно мы провели подобный референдум, я уверен в том, что количество участников было бы такое же... Этот вопрос (о «возвращении» Крыма. — RT) для нас неактуален, мы вернулись навсегда в состав России», — заключил он.

Ранее Кравчук предложил создать делегацию по вопросу «возвращения» Крыма.

Он также выступил с предложением уточнить в Конституции Украины, что полуостров является «национальной территорией».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.