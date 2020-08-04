Лукашенко заявил о переброске в Белоруссию ещё одного «отряда»
- Reuters
«Сегодня поступила информация о ещё одном отряде, который переброшен на юг», — сказал он в ходе обращения к парламенту и народу.
Глава государства выразил уверенность, что их всех «отловят».
Ранее Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Минск.
29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которым белорусские правоохранительные органы вменяют подготовку к массовым беспорядкам. Российская сторона отвергает эти обвинения.