Лукашенко заявил о переброске в Белоруссию ещё одного «отряда»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть информация о ещё одном «отряде» иностранцев, переброшенном в страну.
Лукашенко заявил о переброске в Белоруссию ещё одного «отряда»
  • Reuters

«Сегодня поступила информация о ещё одном отряде, который переброшен на юг», — сказал он в ходе обращения к парламенту и народу.

Глава государства выразил уверенность, что их всех «отловят».

Ранее Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Минск.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которым белорусские правоохранительные органы вменяют подготовку к массовым беспорядкам. Российская сторона отвергает эти обвинения.

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