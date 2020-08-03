На Украине задержали угрожавшего гранатой полицейским

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Полицейские задержали мужчину, угрожавшего им гранатой в Ивано-Франковской области Украины.
На Украине задержали угрожавшего гранатой полицейским
  • Reuters

Об этом говорится на сайте Нацполиции Украины.

«Полицейские... в рамках санкционированного обыска в одном из домов в селе Стопчатов обнаружили пять теплиц, где мужчина выращивал наркотики. Во время обыска злоумышленник оказал сопротивление и даже применил огнестрельное оружие и угрожал взорвать гранату», — указывается в заявлении.

Отмечается, что злоумышленник был задержан. В отношение него начаты уголовные производства.

«Общее количество изъятых растений составило несколько сотен, стоимость которых на чёрном рынке составляет более полумиллиона гривен», — добавили в полиции.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее украинская полиция заявила о взрыве гранаты у здания автомойки в Харькове.

В январе сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, взорвавшего гранату в общежитии в Одессе.

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