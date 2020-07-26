У здания автомойки в Харькове взорвали гранату

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Украинская полиция сообщила о взрыве гранаты у здания автомойки в Харькове.
У здания автомойки в Харькове взорвали гранату
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Согласно предварительным данным, взорвалась ручная граната РГД-5.

«Разбитые окна в здании автомойки по улице Глебовское и повреждённый фасад обнаружил владелец и сообщил в полицию», — указывается в заявлении.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

В январе сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, взорвавшего гранату в общежитии в Одессе.

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