У здания автомойки в Харькове взорвали гранату
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Согласно предварительным данным, взорвалась ручная граната РГД-5.
«Разбитые окна в здании автомойки по улице Глебовское и повреждённый фасад обнаружил владелец и сообщил в полицию», — указывается в заявлении.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
В январе сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, взорвавшего гранату в общежитии в Одессе.