У здания автомойки в Харькове взорвали гранату

Украинская полиция сообщила о взрыве гранаты у здания автомойки в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Согласно предварительным данным, взорвалась ручная граната РГД-5.

«Разбитые окна в здании автомойки по улице Глебовское и повреждённый фасад обнаружил владелец и сообщил в полицию», — указывается в заявлении.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

В январе сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, взорвавшего гранату в общежитии в Одессе.