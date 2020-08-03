На месте захвата заложников в Киеве не нашли взрывных устройств

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на месте захвата заложников в центре Киева не обнаружили взрывных устройств. По его словам, злоумышленник блефовал.

«На месте сотрудниками взрывотехнической службы было проведено обследование, предметов опасных, взрывоопасных там не найдено. То есть это означает, что этот террорист — гражданин Узбекистана — блефовал», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Геращенко добавил, что подозреваемый ранее состоял на психоневрологическом учёте в Узбекистане, но скрыл эти данные от украинских властей.

По его словам, мужчина не привлекался к уголовной ответственности на Украине и «вёл достаточно спокойный образ жизни».

Ранее в СБУ заявили, что сотрудники спецслужб, задерживавшие подозреваемого, заметили элементы, «которые свидетельствовали о возможном наличии взрывного устройства и возможности его удалённого приведения в действие».

3 августа в центре Киева мужчина зашёл в отделение «Универсал Банка», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.

Подозреваемый был задержан в ходе штурма.