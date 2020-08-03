На месте захвата заложников в Киеве не нашли взрывных устройств

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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на месте захвата заложников в центре Киева не обнаружили взрывных устройств. По его словам, злоумышленник блефовал.
На месте захвата заложников в Киеве не нашли взрывных устройств
  • Reuters

«На месте сотрудниками взрывотехнической службы было проведено обследование, предметов опасных, взрывоопасных там не найдено. То есть это означает, что этот террорист — гражданин Узбекистана — блефовал», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Геращенко добавил, что подозреваемый ранее состоял на психоневрологическом учёте в Узбекистане, но скрыл эти данные от украинских властей.

По его словам, мужчина не привлекался к уголовной ответственности на Украине и «вёл достаточно спокойный образ жизни».

Ранее в СБУ заявили, что сотрудники спецслужб, задерживавшие подозреваемого, заметили элементы, «которые свидетельствовали о возможном наличии взрывного устройства и возможности его удалённого приведения в действие».

3 августа в центре Киева мужчина зашёл в отделение «Универсал Банка», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.

Подозреваемый был задержан в ходе штурма.

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