На месте захвата заложников в Киеве не нашли взрывных устройств
- Reuters
«На месте сотрудниками взрывотехнической службы было проведено обследование, предметов опасных, взрывоопасных там не найдено. То есть это означает, что этот террорист — гражданин Узбекистана — блефовал», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».
Геращенко добавил, что подозреваемый ранее состоял на психоневрологическом учёте в Узбекистане, но скрыл эти данные от украинских властей.
По его словам, мужчина не привлекался к уголовной ответственности на Украине и «вёл достаточно спокойный образ жизни».
Ранее в СБУ заявили, что сотрудники спецслужб, задерживавшие подозреваемого, заметили элементы, «которые свидетельствовали о возможном наличии взрывного устройства и возможности его удалённого приведения в действие».
3 августа в центре Киева мужчина зашёл в отделение «Универсал Банка», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
Подозреваемый был задержан в ходе штурма.