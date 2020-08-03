В СБУ заявили о наличии элементов взрывчатки у захватчика банка в Киеве
- Reuters
Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
«Сотрудники спецподразделения «Альфа», которые осуществляли задержание, подтвердили, что были элементы, которые свидетельствовали о возможном наличии взрывного устройства и возможности удалённого его приведения в действие», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в настоящее время устанавливается, были ли у захватчика сообщники.
Ранее в центре Киева мужчина зашёл в отделение «Универсал Банка», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
Подозреваемый был задержан в ходе штурма.