В Белоруссии рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

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За сутки в Белоруссии выявили 138 случаев COVID-19. Общее число заболевших на 1 августа достигло 67,9 тыс.
В Белоруссии рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на белорусский Минздрав.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 563 (на 31 июля — 559) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — рассказали в ведомстве.

Всего выписаны почти 62,7 тыс. пациентов. Прирост за сутки — 242 человека.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров, главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.

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