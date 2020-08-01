В Белоруссии рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

За сутки в Белоруссии выявили 138 случаев COVID-19. Общее число заболевших на 1 августа достигло 67,9 тыс.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на белорусский Минздрав.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 563 (на 31 июля — 559) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — рассказали в ведомстве.

Всего выписаны почти 62,7 тыс. пациентов. Прирост за сутки — 242 человека.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров, главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.