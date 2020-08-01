Число выявленных случаев коронавируса в Казахстане превысило 90 тысяч

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Число выявленных случаев короанвируса в Казахстане превысило 90 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала по ситуации с коронавирусом в республике.
Число выявленных случаев коронавируса в Казахстане превысило 90 тысяч
  • Reuters

«За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1289 заболевших коронавирусной инфекцией... Всего в стране выявлено 90 367 заболевших», — говорится в сообщении.

29 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ещё на две недели продлить карантинные меры в стране.

В Министерстве образования и науки Казахстана заявили, что разрабатываемая в стране вакцина от коронавирусной инфекции успешно проходит доклинические испытания.

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