Число выявленных случаев коронавируса в Казахстане превысило 90 тысяч

Число выявленных случаев короанвируса в Казахстане превысило 90 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала по ситуации с коронавирусом в республике.

«За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1289 заболевших коронавирусной инфекцией... Всего в стране выявлено 90 367 заболевших», — говорится в сообщении.

29 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ещё на две недели продлить карантинные меры в стране.

В Министерстве образования и науки Казахстана заявили, что разрабатываемая в стране вакцина от коронавирусной инфекции успешно проходит доклинические испытания.