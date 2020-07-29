Токаев поручил продлить карантинные меры по коронавирусу в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ещё на две недели продлить карантинные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
Токаев поручил продлить карантинные меры по коронавирусу в Казахстане
  • globallookpress.com
  • © Kalizhan Ospanov/Xinhua

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введённых ограничительных мер в июле и с учётом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением», — говорится в заявлении.

Ранее бригада московских врачей вылетела в Казахстан для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом.

В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

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