Токаев поручил продлить карантинные меры по коронавирусу в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ещё на две недели продлить карантинные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введённых ограничительных мер в июле и с учётом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением», — говорится в заявлении.

Ранее бригада московских врачей вылетела в Казахстан для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом.

В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.